الدوري الأوروبي

ليون

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

جميع المباريات

رئيس الاتحاد يجيب.. هل تقاطع إيران بطولة كأس العالم؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:48 م 19/03/2026

منتخب إيران

تحدث مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن موقف منتخب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعد التوترات الأمنية الأخيرة مع أمريكا.

وقال مهدي تاج في تصريحات نقلتها شبكة جلوبو البرازيلية: " نحن نقاطع الولايات المتحدة، لكننا لن نقاطع كأس العالم".

وتابع: "لدينا معسكر استعدادي في تركيا، وسنخوض خلاله مباراتين وديتين".

أخر مستجدات أزمة إيران في كأس العالم

شهدت الفترة الماضية غموض موقف المنتخب الإيراني من المشاركة في مونديال 2026، والذي تنظمه أمريكا، كندًا، والمكسيك، بسبب توتر العلاقات السياسة مع الولايات المتحدة.

حيث أوقعت القرعة خوض منتخب إيران مباريات في أمريكا، وهو ما يدور حوله الغموض حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني أو انسحابه أو نقل مبارياته لدولة أخري.

منتخب إيران كأس العالم

هبوط أرضي بشارع الجلاء في سمسطا بني سويف يوقف حركة المرور
مقارنة بين أرخص سيارتين مانيوال في مصر.. أيهما تفضل الشراء؟
واشنطن توافق على صفقات تسليح محتملة لدول عربية.. تفاصيل
مشاهد لسقوط صواريخ إيرانية على منشآت حيوية في خليج حيفا.. أكبر مصفاة نفط
"حكاية نرجس" يطارد "علي كلاي" في سباق الأعلى مشاهدة على "watch it"

