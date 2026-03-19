رئيس الاتحاد يجيب.. هل تقاطع إيران بطولة كأس العالم؟

تحدث مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن موقف منتخب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعد التوترات الأمنية الأخيرة مع أمريكا.

وقال مهدي تاج في تصريحات نقلتها شبكة جلوبو البرازيلية: " نحن نقاطع الولايات المتحدة، لكننا لن نقاطع كأس العالم".

وتابع: "لدينا معسكر استعدادي في تركيا، وسنخوض خلاله مباراتين وديتين".

أخر مستجدات أزمة إيران في كأس العالم

شهدت الفترة الماضية غموض موقف المنتخب الإيراني من المشاركة في مونديال 2026، والذي تنظمه أمريكا، كندًا، والمكسيك، بسبب توتر العلاقات السياسة مع الولايات المتحدة.

حيث أوقعت القرعة خوض منتخب إيران مباريات في أمريكا، وهو ما يدور حوله الغموض حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني أو انسحابه أو نقل مبارياته لدولة أخري.

