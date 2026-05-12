"ثنائي ضمن ومقعد متبقي".. تعرف على الفرق المتأهلة للبريميرليج في الموسم

وقع فريق توتنهام الإنجليزي أمس، في فخ التعادل أمام نظيره ليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة توتنهام أمام ليدز أمس، ليفقد توتنهام نقطتين كان في أشد الاحتياج إليهم، للابتعاد عن مراكز الهبوط بالبريميرليج.

أهداف توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسجل هدف توتنهام في اللقاء اللاعب ماتياس تيل، في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن يحرز اللاعب دومينيك لوين هدف التعادل لليدز في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق توتنهام، رصيده من النقاط إلى 38 نقطة، في المركز الـ17 بجدول الترتيب، فيما رفع فريق ليدز رصيده إلى النقطة رقم 44 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

ماذا يحتاج توتنهام للبقاء في البريميرليج

ويحتل توتنهام المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، يليه فريق وست هام برصيد 36 نقطة، مما يعني أن توتنهام، لا يزال مهددا وبقوة للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حال التعثر في المباراتين المقبلتين وفوز وست هام في اللقائين.

ويحتاج توتنهام لضمان البقاء بشكل رسمي في البريميرليج، إلى الفوز في المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي، دون النظر إلى نتائج وست هام، الذي يأتي في المركز الـ17 وهو أول مراكز الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

وحال تعثر توتنهام في أي مباراة من المباراتين المقبلتين، سيحتاج إلى تعثر فريق وست هام، حتى لا يتخطى عدد نقاطه في جدول الترتيب.

