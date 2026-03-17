كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

منافس مصر.. مفاوضات لنقل مباريات إيران في كأس العالم إلى المكسيك

كتب : هند عواد

08:50 م 17/03/2026

منتخب إيران

تفاوض المكسيك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لنقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

ووفقا لشبكة "أسوشيتد برس"، قالت سفارة إيران في المكسيك، إن البلاد تفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم لنقل مباريات إيران في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الفريق لا يُنصح بحضور البطولة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

بيان من سفارة إيران في المكسيك

نشرت السفارة بيانًا نسبته لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، قال فيه إن إيران ترغب في نقل مباريات دور المجموعات إلى المكسيك لضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين.

وجاء في البيان: "عندما يصرح ترامب صراحةً بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نسافر إلى أمريكا بالتأكيد. نحن الآن نتفاوض مع "فيفا" لإقامة مباريات إيران في كأس العالم بالمكسيك".

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن تلعب إيران ضد نيوزيلندا في 16 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو في إنجليوود، كاليفورنيا، قبل إنهاء مباريات المجموعة في سياتل ضد مصر في 26 يونيو.

وكان ترامب صرح الأسبوع الماضي بأن منتخب إيران مرحب به في كأس العالم رغم الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، لكنه قال: "لا أعتقد حقًا أنه من المناسب أن يكونوا هناك، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم".

اقرأ أيضًا:

"لم يوفر الحماية".. تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب

منتخب مصر إيران كأس العالم

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
دراما و تليفزيون

"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
شئون عربية و دولية

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
أخبار و تقارير

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا
شئون عربية و دولية

ماكرون يتحدى ترامب: فرنسا لن تشارك في "فتح مضيق هرمز" عسكريًا

