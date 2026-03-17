منافس مصر.. مفاوضات لنقل مباريات إيران في كأس العالم إلى المكسيك

تفاوض المكسيك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لنقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

ووفقا لشبكة "أسوشيتد برس"، قالت سفارة إيران في المكسيك، إن البلاد تفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم لنقل مباريات إيران في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الفريق لا يُنصح بحضور البطولة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

بيان من سفارة إيران في المكسيك

نشرت السفارة بيانًا نسبته لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، قال فيه إن إيران ترغب في نقل مباريات دور المجموعات إلى المكسيك لضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين.

وجاء في البيان: "عندما يصرح ترامب صراحةً بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نسافر إلى أمريكا بالتأكيد. نحن الآن نتفاوض مع "فيفا" لإقامة مباريات إيران في كأس العالم بالمكسيك".

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن تلعب إيران ضد نيوزيلندا في 16 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو في إنجليوود، كاليفورنيا، قبل إنهاء مباريات المجموعة في سياتل ضد مصر في 26 يونيو.

وكان ترامب صرح الأسبوع الماضي بأن منتخب إيران مرحب به في كأس العالم رغم الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، لكنه قال: "لا أعتقد حقًا أنه من المناسب أن يكونوا هناك، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم".

