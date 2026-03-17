ممدوح عباس يطالب بزيادة السعة الجماهيرية للزمالك أمام أوتوهو

وجه ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، رسالة إلى المسؤولين بشأن الحضور الجماهيري لفريقه في مباراة أوتوهو الكونغولي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو، بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد.

ممدوح عباس يطالب بزيادة جماهير الزمالك

كتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس": "مباراة الزمالك يوم الأحد القادم مع نادي أوتوهو الكونغولي على ستاد القاهرةً الدولي، وهي مباراة فاصلة و إقصائية وحددت السعة الجماهيرية للاستاد بـ45 ألف مشجع، بينما قد حددت قبل ذلك بـ55 ألف مشجع".

وأضاف: "نرجو كجماهير لنادي الزمالك أن يعاد النظر وأن تفتح أبواب الاستاد لـ10 آلاف مشجع آخرين وأنا أعتقد أن السيد اللواء محمود توفيق سيلبي طلب جماهير نادي الزمالك و في النهاية العدل على الأرض و العادل في السماء".



اقرأ أيضًا:

