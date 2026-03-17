كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 2
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

ممدوح عباس يطالب بزيادة السعة الجماهيرية للزمالك أمام أوتوهو

كتب : هند عواد

08:34 م 17/03/2026

ممدوح عباس

وجه ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، رسالة إلى المسؤولين بشأن الحضور الجماهيري لفريقه في مباراة أوتوهو الكونغولي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو، بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد.

ممدوح عباس يطالب بزيادة جماهير الزمالك

كتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس": "مباراة الزمالك يوم الأحد القادم مع نادي أوتوهو الكونغولي على ستاد القاهرةً الدولي، وهي مباراة فاصلة و إقصائية وحددت السعة الجماهيرية للاستاد بـ45 ألف مشجع، بينما قد حددت قبل ذلك بـ55 ألف مشجع".
وأضاف: "نرجو كجماهير لنادي الزمالك أن يعاد النظر وأن تفتح أبواب الاستاد لـ10 آلاف مشجع آخرين وأنا أعتقد أن السيد اللواء محمود توفيق سيلبي طلب جماهير نادي الزمالك و في النهاية العدل على الأرض و العادل في السماء".

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها
"لابسة طقم مرات جحا".. رامز جلال يسخر من ملابس دنيا سامي في رامز ليفل الوحش
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
