مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. يويفا يعلن إلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما

كتب : محمد عبد الهادي

03:59 م 15/03/2026 تعديل في 04:03 م

كأس الفايناليسيما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بإلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما التي كان مقرر إقامتها في دولة قطر.

بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كأس الفايناليسيما

نشر "يويفا"، بيانًا رسميًا جاء كالتالي: "بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المنظمة في قطر، تم الإعلان اليوم أنه نظراً للوضع السياسي الحالي في المنطقة، لا يمكن إقامة المباراة النهائية بين إسبانيا، الفائزة ببطولة أمم أوروبا 2024، والأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا 2024، كما كان مأمولاً في قطر في 27 مارس.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بعد إلغاء المباراة معربًا أن الظروف السياسية حالت دون إقامة المباراة ليتم إلغاء هذه النسخة من بطولة فيناليسيما.

جدير بالذكر منتخب الأرجنتين، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الفيناليسما عام 2022 بفوزها على إيطاليا بنتيجة 3-0 على ملعب ويمبلي في لندن.

كأس الفايناليسيما منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

