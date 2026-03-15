أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بإلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما التي كان مقرر إقامتها في دولة قطر.

بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كأس الفايناليسيما

نشر "يويفا"، بيانًا رسميًا جاء كالتالي: "بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المنظمة في قطر، تم الإعلان اليوم أنه نظراً للوضع السياسي الحالي في المنطقة، لا يمكن إقامة المباراة النهائية بين إسبانيا، الفائزة ببطولة أمم أوروبا 2024، والأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا 2024، كما كان مأمولاً في قطر في 27 مارس.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بعد إلغاء المباراة معربًا أن الظروف السياسية حالت دون إقامة المباراة ليتم إلغاء هذه النسخة من بطولة فيناليسيما.

جدير بالذكر منتخب الأرجنتين، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الفيناليسما عام 2022 بفوزها على إيطاليا بنتيجة 3-0 على ملعب ويمبلي في لندن.

