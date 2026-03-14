أرسنال يخطف فوزًا قاتلًا أمام إيفرتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الأول في الدقيقة 89 عن طريق فيكتور جيوكيريس، بينما سجل ماكس دومان الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 90+7.

ترتيب آرسنال في جدول الدوري الإنجليزى

بهذه النتيجة، عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

