أستقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي اليوم في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره فريق تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل الرسمي لفريق باريس سان جرمان لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – مينديش

الوسط: إيمري – فيتينيا – نيفيس

الهجوم: دوي – باركولا – ديمبيلي

