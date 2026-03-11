مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

1 1
19:45

أرسنال

الدوري المصري

زد

0 0
21:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

ديمبيلي أساسياً.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

09:24 م 11/03/2026 تعديل في 09:25 م

باريس سان جيرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أستقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي اليوم في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره فريق تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل الرسمي لفريق باريس سان جرمان لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:


حراسة المرمى: سافونوف
الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – مينديش
الوسط: إيمري – فيتينيا – نيفيس
الهجوم: دوي – باركولا – ديمبيلي

إقرأ أيضًا:
ميدو يثير الجدل بتصريحات عن قرعة الدوري ثم يحذف التغريدة

"عودة ثنائي الوسط".. تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان تشيلسي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميدو يثير الجدل بتصريحات عن قرعة الدوري ثم يحذف التغريدة
رياضة محلية

ميدو يثير الجدل بتصريحات عن قرعة الدوري ثم يحذف التغريدة
القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
حوادث وقضايا

القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
أخبار مصر

بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
مصراوى TV

"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها