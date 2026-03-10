مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 0
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

4 1
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري المصري

الجونة

1 0
21:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

09:32 م 10/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بايرن ميونخ
  • عرض 3 صورة
    بايرن ميونخ (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نظيره أتالانتا ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب جيويس ستاديوم معقل أتالانتا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - تاه - ستانيسيتش.

خط الوسط: جوشوا كيميش - بافلوفيتش- سيرج جنابري.

الهجوم: نيكولاس جاكسون - مايكل أوليز - لويس دياز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
ترامب يتوعد إيران بـ "الموت والنار".. ولاريجاني يرد: احذر زوالك
شئون عربية و دولية

ترامب يتوعد إيران بـ "الموت والنار".. ولاريجاني يرد: احذر زوالك
حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
"الفن مش رسالة"..الداخلية تكشف القصة الكاملة لترند أثار الجدل
حوادث وقضايا

"الفن مش رسالة"..الداخلية تكشف القصة الكاملة لترند أثار الجدل
بدءًا من الليلة.. ٣ آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر طوال العشر
أخبار وتقارير

بدءًا من الليلة.. ٣ آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر طوال العشر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد