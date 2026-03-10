ملخص مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي الهزيمة اليوم أمام نظيره جالاتا سراي التركي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره جالاتا سراي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 18 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "آنفيلد".

تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، اليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز

تشكيل جالاتا سراي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، دافينسون سانشيز، عبد الكريم بردكجي وويلفريد سينجو

خط الوسط: جابرييل سارا، لوكاس توريرا وماريو ليمينا

خط الهجوم: باريش ألبير يلماز، نوا لانج وفيكتور أوسيمين

أبرز أحداث مباراة ليفربول وجالاتا سراي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: ليمينا يحرز الهدف الأول لجالاتا سراي في مرمى ليفربول

الدقيقة 12: رأسية من فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي ولكن كرته تمر أعلى مرمى الريدز

الدقيقة 16: تسديدة من فيرتز لاعب ليفربول ولكن حارس ليفربول يتصدى للكرة

الدقيقة 24: راسية خطيرة من لاعب جالاتا سراي، يتصدى لها حارس ليفربول ببراعة

الدقيقة 29: تسديدة من فيكتور أوسيمين ولكنها تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 35: عرضية من محمد صلاح يبعدها دفاع فريق جالاتا سراي

الدقيقة 42: تسديدة من نوا لانج لاعب جالاتا سراي من على حدود منطقة الجزاء، تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من ماك أليستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى جالاتا سراي

الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب فريق جالاتا سراي ولكنها تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 57: تسديدة من دومينيك سوبسلاي ولكنها تمر أعلى مرمى فريق جالاتا سراي

الدقيقة 64: أوسيمين يسجل الثاني لجالاتا سراي ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل

الدقيقة 66: تسديدة قوية من إيكتيكي لاعب ليفربول ولكن يتصدى لها حارس مرمى جالاتا سراي

الدقيقة 70: كوناتي يحرز هدف التعادل لليفربول ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود لمسة يد

الدقيقة 75: تسديدة من فيريمبونج يتصدى لها حارس مرمى جالاتا سراي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة