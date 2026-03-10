بينها ليفربول ضد جلطة سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره جالاتا سراي التركي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 7.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "رامس بارك"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، اليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز

تشكيل جالاتا سراي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، دافينسون سانشيز، عبد الكريم بردكجي وويلفريد سينجو

خط الوسط: جابرييل سارا، لوكاس توريرا وماريو ليمينا

خط الهجوم: باريش ألبير يلماز، نوا لانج وفيكتور أوسيمين

أبرز أحداث مباراة ليفربول وجالاتا سراي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: ليمينا يحرز الهدف الأول لجالاتا سراي في مرمى ليفربول

الدقيقة 12: رأسية من فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي ولكن كرته تمر أعلى مرمى الريدز

الدقيقة 16: تسديدة من فيرتز لاعب ليفربول ولكن حارس ليفربول يتصدى للكرة

الدقيقة 24: راسية خطيرة من لاعب جالاتا سراي، يتصدى لها حارس ليفربول ببراعة

الدقيقة 29: تسديدة من فيكتور أوسيمين ولكنها تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 35: عرضية من محمد صلاح يبعدها دفاع فريق جالاتا سراي

الدقيقة 42: تسديدة من نوا لانج لاعب جالاتا سراي من على حدود منطقة الجزاء، تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من ماك أليستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى جالاتا سراي