أستقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز,

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

ـ خط الدفاع: ماثيو نونيز، مارك جويهي، عبد القادر خوسونوف، ريان آيت نوري.

ـ خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

ـ خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، أنطونيو سيمينيو.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.

