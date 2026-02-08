مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

مرموش اساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

12:00 م 08/02/2026
أستقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز,

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

ـ خط الدفاع: ماثيو نونيز، مارك جويهي، عبد القادر خوسونوف، ريان آيت نوري.

ـ خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

ـ خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، أنطونيو سيمينيو.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.

مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي ليفربول ليفربول ومانشستر سيتي عمر مرموش

