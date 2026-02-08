مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد الميموني

11:42 ص 08/02/2026

خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (3)

يواجه بيراميدز نظيره فريق ريفرز يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال5 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد "غودسويل أكبابيو" بنيجيريا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 8.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز بنقطة وحيدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

