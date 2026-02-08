موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز نظيره فريق ريفرز يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال5 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد "غودسويل أكبابيو" بنيجيريا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 8.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز بنقطة وحيدة.