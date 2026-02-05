ما سر ارتداء لاعبي ريال مدريد أقنعة غريبة أثناء التدريبات؟

15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

رصدت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أثناء تدريباتهم مرتدين أقنعة زرقاء تشبه معدات الأكسجين المصممة لمحاكاة التدريب على المرتفعات.

وكشف أنطونيو بينتوس مدير الأداء البدني في ريال مدريد والمسؤول عن متابعة اللياقة البدنية للاعبين، في تصريحات لقناة النادي على اليوتيوب، أن الأقنعة تستخدم خلال اختبارات الضغط البدني، مضيفا:"تم تصميمها لمعرفة حدود اللاعبين الهوائية واللاهوائية وقوتهم الحالية".

وأضاف:"الأقنعة المسماة Cosmed K5 تسمح للطاقم بقياس مستويات VO2 max بدقة، أي أقصى معدل يستطيع الجسم استهلاك الأكسجين واستخدامه أثناء التمارين عالية الشدة".

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي بن واربوتون في تصريحات لـ BBC: "لقد حصلوا على أجهزة متطورة لإجراء الاختبارات أثناء التدريب وهذا مفيد للمدربين لأنهم يستطيعون اختبار اللاعبين والتدريب في الوقت نفسه، إذا أجرى جميع اللاعبين اختبارات على جهاز المشي أو الدراجة دون استهلاك للوقت، بالإضافة إلى أن جهاز المشي يختلف عن العشب من حيث السطح".

وأضاف، استخدام الأقنعة يوفر الوقت، ويقلل من مخاطر الإصابات إذ ترسل البيانات مباشرة ويكشف عن أي مشكلات مثل شد العضلات قبل تفاقمها.

ليس هذا هو الاستخدام الأول للأقنعة في ريال مدريد، إذ شارك النادي مقطع فيديو على قناته بموقع يوتيوب بعنوان: "الأقنعة عادت!".

وتنتج الأقنعة عن طريقة شركة إيطالية تدعى Cosmed، والتي قالت: "الأقنعة مصممة هندسياً لتناسب شكل الوجه، مع هيكل داعم متين لمنع التسرب وكوب مدمج للذقن لضمان الثبات والراحة".

وبحسب صحيفة The Athletic فإن تكلفة كل مجموعة تصل إلى 26 ألف جنيه إسترليني.

والجدير بالذكر أن بينتوس صاحب فكرة استخدام الأقنعة انضم لريال مدريد عام 2016، وكان يستخدمها منذ التسعينيات أثناء عمله مع موناكو، كما تم استخدامها أيضاً خلال فترات تدريب كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، وفي بعض الأوقات خلال فترة تشابي ألونسو.