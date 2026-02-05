إعلان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

كتب : محمد أبو بكر

12:52 م 05/02/2026 تعديل في 01:04 م

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 6 فبراير 2026 وحتى الثلاثاء 10 فبراير 2026 تشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتجاوز في بعض المناطق 30 درجة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود الأيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ وتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (22:27) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (25:26) درجة.

جنوب البلاد: (27:32) درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
