"مفيش نجم واحد".. مهاجم السودان يكشف لمصراوي كواليس مشاركتهم في أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

01:38 م 04/02/2026
تحدث جون مانو، مهاجم منتخب السودان ونادي الأخضر الليبي، عن كواليس مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية 2025، البطولة التي ودعها منتخب صقور الجديان من دور الـ16 بالهزيمة من السنغال.

وقال جون مانو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "سر المستوى الذي ظهرنا به كان في الروح، لعبنا كعائلة واحدة، لا يوجد "مفيش" نجم واحد، كلنا نكمل بعضنا البعض".

وأضاف: "الظروف الصعبة قرّبتنا أكتر و جعلتنا نشعر إننا نلعب من أجل بلد كامل، التحضير لأمم كان صعبا لكن منظم، اشتغلنا على الجوانب البدنية والنفسية أكتر من أي حاجة. المعسكرات كانت خارج السودان، وهذا ساعدنا نركز وننسى الضغوط".

واختتم جون مانو: "السنغال منتخب كبير ويملك خبرات عالية، بدأنا كويس، لكن التفاصيل الصغيرة والخبرة لعبت دور، هذه كرة قدم، أحيانًا مباراة واحدة بتتلخص في لحظة".

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون مانو منتخب السودان كأس الأمم الأفريقية السودان أمم أفريقيا

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026