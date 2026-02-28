مباريات الأمس
"بعد الهجوم الإيراني".. قرار من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن المسابقات الرياضية

كتب : يوسف محمد

06:53 م 28/02/2026

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم السبت، تعليق النشاط الخاص بكافة المسابقات في البلاد، بسبب الأحداث المثيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خلال الساعات الماضية.

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بعد اشتعال الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في الكويت.

بيان الاتحاد الكويتي لكرة القدم

وكشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عن إيقاف جميع المسابقات في البلاد، بسبب الظروف الحالية، وسوف يتم الإعلان عن استئنافها في وقت لاحق.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيانه، عن أمنياته بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

والجدير بالذكر، أن البحرين كانت أعلنت في وقت سابق من اليوم إيقاف الأنشطة الرياضية في البلاد، كما أن لبنان أيضًا قررت إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، بسبب الأحداث الجارية خلال الساعات الماضية.

