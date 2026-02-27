مدلل الكاف.. مبررات الجيش الملكي بشأن أحداث الشغب في مباراة الأهلي

قدم الجيش الملكي المغربي، مبرراته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن الشغب الجماهيري، الذي حدث في مباراة الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لموقع "المنتخب" المغربي، ألقت إدارة الجيش الملكي المغربي اللوم على مراقب المباراة الليبي جمال أمبي، وأشارت إلى أنه لم يعكس وقائع أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأهلي.

ووصف الجيش الملكي المغربي، الأهلي بـ"مدلل الكاف"، وأشار إلى أن مقاطع الفيديو تظهر أن جماهير الأهلي من قامت برمي الزجاجات على لاعبي الجيش الملكي المغربي، وبسببها أصيب حمودان لاعب الفريق.

وأضاف الموقع: "ومن ضمن مبررات الجيش الملكي تعرض جماهيره للاعتداء من جماهير الأهلي، وحاول الأمن سحب لافتة مكتوب عليها "موروكو".

وتابعت إدارة الجيش الملكي، في ردها على لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، بأن الحماية الأمنية للاعبين أثناء دخولهم إلى غرفة الملابس، كانت ضعيفة، إذ واجهوا صعوبات في الوصول إلى الملعب بسبب المقذوفات.

