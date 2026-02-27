دوري إسباني وإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة وولفرهامبتون أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ومباراة الهلال السعودي أمام الشباب في الدوري السعودي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

الحزم ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الخليج - 9:00 مساء - ثمانية

الشباب ضد الهلال - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

أوجسبورج ضد كولن - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

بارما ضد كالياري - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

ستراسبورج ضد لانس - 9:45 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

ليفانتي ضد ألافيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت