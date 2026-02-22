مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 3
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

هدف ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب : محمد الميموني

06:39 م 22/02/2026 تعديل في 06:45 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لاعب ليفربول اليكسيس ماك الهدف الأول لفريقه في مرمي نوتنجهام فورست في الدقيقة ال7+90.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة ال27.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول هدف ماك أليستر مباراة ليفربول ونوتنجهام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟