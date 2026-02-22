هدف ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب : محمد الميموني
فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل لاعب ليفربول اليكسيس ماك الهدف الأول لفريقه في مرمي نوتنجهام فورست في الدقيقة ال7+90.
ماك أليستر يمنح التقدم لـليفربول في اللحظات الأخيرة!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/K1lEUl3c4L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة ال27.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.