هدف ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ملخص مباراة ليفربول و نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لاعب ليفربول اليكسيس ماك الهدف الأول لفريقه في مرمي نوتنجهام فورست في الدقيقة ال7+90.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة ال27.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.