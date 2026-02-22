"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)

لفت الدولي المصري محمد صلاح، الأنظار إليه عقب استبداله في مباراة ليفربول ونوتنجهام، في الشوط الثاني من اللقاء.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على نوتينجهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

رد فعل محمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام

أثار صلاح الجدل بعد خروجه من المباراة في الدقيقة 76، وجلوسه على دكة البدلاء بجوار زميله جاكبو الذي خرج معه أيضًا.

ورصدت كاميرا المباراة محمد صلاح وهو يضحك بابتسامة غريبة، دون تفسير لرد فعله.

