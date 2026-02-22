مباريات الأمس
"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

06:37 م 22/02/2026 تعديل في 06:39 م
    محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام
لفت الدولي المصري محمد صلاح، الأنظار إليه عقب استبداله في مباراة ليفربول ونوتنجهام، في الشوط الثاني من اللقاء.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على نوتينجهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

رد فعل محمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام

أثار صلاح الجدل بعد خروجه من المباراة في الدقيقة 76، وجلوسه على دكة البدلاء بجوار زميله جاكبو الذي خرج معه أيضًا.

ورصدت كاميرا المباراة محمد صلاح وهو يضحك بابتسامة غريبة، دون تفسير لرد فعله.

محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟

ملخص مباراة ليفربول و نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام محمد صلاح ليفربول تابعة ليفربول ونوتينجهام استبدال محمد صلاح

