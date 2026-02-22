ملخص مباراة ليفربول نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

رونالدو بعد صدارة النصر: أنتمي للمملكة ونسير على الطريق الصحيح

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره نوتينجهام فورست بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت تجمعبينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، بجانب الثلاثي إيكتيكي، جاكبو، وفيرتز.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 1: انطلاق مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 3 ضغط وتمريرات من لاعبي ليفربول لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 7: هجمة خطيرة لصالح نوتينجهام ودفاعات ليفربول تتصدي

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب نوتينجهام تمر بجوار القائم

الدقيقة 17: خطأ لصالح أندرسون ضد فان دايك على حدود منطقة جزاء ليفربول

الدقيقة 31: تسديدة قوية من إيجور لاعب نوتينجهام تصطدم في وجه فان دايك

الدقيقة 38: هجمة لصالح نوتينجهام وصلت عند إيجور خيسوس كادت أن تشكل خطورة لكن فان دايك تصدى للكرة

الدقيقة 42: عرضية لصالح نوتينجهام أرسلت داخل منطقة الجزاء وتسديدة من اليوت اندرسون اصطدمت في دفاعات ليفربول

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني.

الدقيقة 52: تسديدة من كورتيس جونز تصطدم في دفاعات نوتينجهام فورست

الدقيقة 60: هجمة خطيرة من إيكتيكي ومدافع نوتينجهام يعطل الهجمة بخطأ.

الدقيقة 61: أولا إينا لاعب نوتينجهام يتحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 63: هجمة لصالح نوتينجهام خرجت أعلى مرمى اليسون إلى خارج النملعب

الدقيقة 71: انطلاقة خطيرة من صلاح في الجهة اليمني ولكن دفاعات نوتينجهام تفسد الهجمة.

الدقيقة 76: خروج صلاح ونزول كييزا بدلًا منه.

الدقيقة 88: ماك أليستر يسجل الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+5 : انتهاء المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف على نوتينجهام