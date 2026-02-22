مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

أتالانتا

2 1
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة ليفربول نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

03:49 م 22/02/2026 تعديل في 06:01 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (3)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (7)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (2)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (1)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (8)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (5)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره نوتينجهام فورست بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت تجمعبينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، بجانب الثلاثي إيكتيكي، جاكبو، وفيرتز.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 1: انطلاق مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 3 ضغط وتمريرات من لاعبي ليفربول لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 7: هجمة خطيرة لصالح نوتينجهام ودفاعات ليفربول تتصدي

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب نوتينجهام تمر بجوار القائم

الدقيقة 17: خطأ لصالح أندرسون ضد فان دايك على حدود منطقة جزاء ليفربول

الدقيقة 31: تسديدة قوية من إيجور لاعب نوتينجهام تصطدم في وجه فان دايك

الدقيقة 38: هجمة لصالح نوتينجهام وصلت عند إيجور خيسوس كادت أن تشكل خطورة لكن فان دايك تصدى للكرة

الدقيقة 42: عرضية لصالح نوتينجهام أرسلت داخل منطقة الجزاء وتسديدة من اليوت اندرسون اصطدمت في دفاعات ليفربول

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني.

الدقيقة 52: تسديدة من كورتيس جونز تصطدم في دفاعات نوتينجهام فورست

الدقيقة 60: هجمة خطيرة من إيكتيكي ومدافع نوتينجهام يعطل الهجمة بخطأ.

الدقيقة 61: أولا إينا لاعب نوتينجهام يتحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 63: هجمة لصالح نوتينجهام خرجت أعلى مرمى اليسون إلى خارج النملعب

الدقيقة 71: انطلاقة خطيرة من صلاح في الجهة اليمني ولكن دفاعات نوتينجهام تفسد الهجمة.

الدقيقة 76: خروج صلاح ونزول كييزا بدلًا منه.

الدقيقة 88: ماك أليستر يسجل الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+5 : انتهاء المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف على نوتينجهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول باراة ليفربول ونوتينجهام ث مباشر ليفربول ونوتينجهام تابعة ليفربول ونوتينجهام حمد صلاح يفربول ونوتنجهام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم
سفرة رمضان

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان
حوادث وقضايا

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

"بينافس بيومي فؤاد في النحت".. رامز جلال يسخر من مصطفى غريب في رامز ليفل
دراما و تليفزيون

"بينافس بيومي فؤاد في النحت".. رامز جلال يسخر من مصطفى غريب في رامز ليفل
إطلالة كاجول مختلفة لـ مصطفى غريب في الحلقة الرابعة من رامز ليفل الوحش
رمضان ستايل

إطلالة كاجول مختلفة لـ مصطفى غريب في الحلقة الرابعة من رامز ليفل الوحش
النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة
حوادث وقضايا

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟