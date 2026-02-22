عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام نوتينجهام فورست، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، بجانب الثلاثي إيكتيكي، جاكبو، وفيرتز.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 1: انطلاق مجريات مباراة ليفربول ونوتينجهام

الدقيقة 3 ضغط وتمريرات من لاعبي ليفربول لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 7: هجمة خطيرة لصالح نوتينجهام ودفاعات ليفربول تتصدي

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب نوتينجهام تمر بجوار القائم