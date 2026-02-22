محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟

تلقى المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، المحترف ضمن صفوف فريق نيس الفرنسي، بشرى سارة في الساعات الماضية، حول مشاركته مع الفريق بعد غيابه مؤخرًا للإصابة.

وكان عبدالمنعم قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، غياب على إثرها 10 أشهر، ثم أصيب مجددًا في الكاحل قبل أن يتعافى ويصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

وكشفت صحيفة "ليكيب"، الفرنسية، أن محمد عبدالمنعم حصل على التصريح الطبي للمشاركة مع الفريق، بعد تماثله بشكل كامل من الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن عبدالمنعم سيشارك مع فريق نيس في لقاء ودي يوم الأربعاء المقبل أمام فريق جراس أحد أندية القسم الثاني في فرنسا، في محاولة تجهيزه تدريجيًا بالمباريات.