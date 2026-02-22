جدد سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم، انتقاداته لبطولة كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها عبر ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معتبرًا أن النسخة المقبلة ابتعدت عن فلسفة البطولة الأصلية.

وفي تصريحات لإذاعة كندية، أشار بلاتر إلى أن توزيع المباريات بين الدول الثلاث لا يعكس مبدأ العدالة، موضحًا أن من المفترض حصول كل دولة مستضيفة على نصيب متوازن من اللقاءات، بما يتماشى مع أهداف تطوير اللعبة عالميًا.

وانتقد بلاتر فكرة إقامة البطولة في ثلاث دول، معتبرًا أن ذلك يخلق تباينًا تنظيميًا ويمنح أفضلية واضحة للولايات المتحدة، ملمحًا إلى أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس فيفا جياني إنفانتينو أسهمت في ترسيخ هذا الواقع.

وأكد الرئيس السابق لفيفا أن كأس العالم لطالما كانت مناسبة رياضية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، وليست مشروعًا سياسيًا أو تجاريًا بحتًا، مشددًا على أن السعي لتعظيم الأرباح لا ينبغي أن يطغى على جوهر البطولة وقيمها.

كما أعرب عن رفضه لفكرة تنظيم المونديال في دولة قد تفرض قيودًا على منح التأشيرات لبعض الجنسيات، مؤكدًا أن البطولة يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع الشعوب دون تمييز.

واختتم بلاتر تصريحاته بالتأكيد على أن تسييس كرة القدم يضر بمكانتها العالمية، داعيًا إلى الحفاظ على استقلالية اللعبة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.