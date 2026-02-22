سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام .. ما موقف صلاح؟

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نوتينجهام فورست، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، بجانب الثلاثي إيكتيكي، جاكبو، وفيرتز.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول كلًا من: مامارداشفيلي، كورتيس جونز، جو جوميز، آندي روبرتسون، تري نيوني، كالفين رامسي، ريو نجوهوما، موريسون، فيديريكو كييزا.