رغم الخسارة.. وسام أبو علي يفتتح موسمه مع كولومبوس بهدف بالدوري الأمريكي (فيديو)

كتب : محمد خيري

11:47 ص 22/02/2026 تعديل في 11:55 ص

وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس

افتتح الفلسطيني وسام أبو علي موسمه مع كولومبوس كرو بهدف مبكر، رغم خسارة فريقه أمام بورتلاند تيمبرز بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من الدوري الأمريكي.

وأقيمت المباراة على ملعب بروفيدانس بارك، حيث بدأ كولومبوس اللقاء بقوة، بعدما سجل وسام أبو علي الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

هدف وسام أبو علي

وجاء الهدف عقب استغلاله خطأ من مدافع بورتلاند على حدود منطقة الجزاء، ليقطع الكرة ويسددها أرضية زاحفة سكنت الشباك.

لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية حملت توقيع فيليبي مورا وأنتوني وأريال لاسييتير في الدقائق 14 و20 و88، فيما أضاف دييجو روسي الهدف الثاني لكولومبوس في الدقيقة 44.

وبهذا الفوز، حصد بورتلاند تيمبرز أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري هذا الموسم، بينما بقي رصيد كولومبوس كرو خاليًا من النقاط رغم البداية التهديفية المبكرة لوسام أبو علي.

وسام أبو علي الدوري الأميركي

