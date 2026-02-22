مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

كواليس تحقيق الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإساءة العنصرية لنجم ريال مدريد

كتب : نهي خورشيد

01:02 ص 22/02/2026

فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي بعد توجيه إساءة عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأشارت التقارير إلى أن بريستياني قدم إفادة للاتحاد الأوروبي خلال التحقيق في حادثة مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه وجه إهانة مثلية إلى فينيسيوس جونيور وليس إساءة عنصرية كما أشيع.

كما أكدت أحدث التقارير الصادرة عن ESPN أن بريستياني صرح أمام يويفا أنه لم يستخدم كلمة "مونو" الإسبانية والتي تعني "القرد" وإنما لفظاً ذو دلالات مثلية، وهو ما أكده أيضاً زميل اللاعب في ريال مدريد أوريلين تشواميني.

وكان كيليان مبابي نجم ريال مدريد أكد أن لاعب الفريق البرتغالي أساء إلى زميله فينيسيوس خمس مرات خلال المباراة، إلا أن ا
بريستيانينفى ذلك مؤكداً أن الخصم "ساء فهم ما اعتقد أنه سمعه".

والجدير بالذكر أن مباراة بنفيكا وريال مدريد توقفت لمدة عشر دقائق على ملعب إستاديو دا لوز في لشبونة بعد شكوى وجود إساءة عنصرية محتملة من قبل بريستياني تجاه جناح ريال مدريد.

ويستعد الفريقان لمباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعدما حقق الريال فوزاً بهدف دون رد في لقاء الذهاب سجله فينيسيوس جونيور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس جونيور يويفا ريال مدريد الإساءات العنصرية

