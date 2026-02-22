"طرد وهدف مبكر".. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الهلال وضيفه الاتحاد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودخل الهلال المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل سالم الدوسري كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها البرازيلي مالكوم بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، معلناً تقدم أصحاب الأرض.

وتعقدت مهمة الاتحاد في البداية، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسن كادش عند الدقيقة التاسعة ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وتمكن العميد من تعديل النتيجة عند الدقيقة 53 إثر كرة عرضية متقنة من مهند الشنقيطي، ارتقى لها حسام عوار برأسية رائعة استقرت في مرمى الهلال مانحاً فريقه هدف التعادل.

بهذه النتيجة، فشل الهلال في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس.