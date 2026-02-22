مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

"طرد وهدف مبكر".. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد

كتب : نهي خورشيد

12:23 ص 22/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (9)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (8)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (7)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (5)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (6)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (3)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (4)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (10)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (11)
  • عرض 11 صورة
    طرد وهدف مبكر.. الهلال يفقد الصدارة بتعادل مثير في قمة الاتحاد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الهلال وضيفه الاتحاد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودخل الهلال المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل سالم الدوسري كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها البرازيلي مالكوم بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، معلناً تقدم أصحاب الأرض.

وتعقدت مهمة الاتحاد في البداية، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسن كادش عند الدقيقة التاسعة ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وتمكن العميد من تعديل النتيجة عند الدقيقة 53 إثر كرة عرضية متقنة من مهند الشنقيطي، ارتقى لها حسام عوار برأسية رائعة استقرت في مرمى الهلال مانحاً فريقه هدف التعادل.

بهذه النتيجة، فشل الهلال في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال قمة الاتحاد الهلال والاتحاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رجعت لقيت بنتي مقتولة على سريري.. والدة "طفلة المنيب": كان نفسها في فانوس
حوادث وقضايا

رجعت لقيت بنتي مقتولة على سريري.. والدة "طفلة المنيب": كان نفسها في فانوس
لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
شئون عربية و دولية

لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
رمضان ستايل

تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
14 دولة ومنظمة عربية إسلامية تدين تصريحات هاكابي التوسعية بالمنطقة
شئون عربية و دولية

14 دولة ومنظمة عربية إسلامية تدين تصريحات هاكابي التوسعية بالمنطقة
جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد
دراما و تليفزيون

جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان