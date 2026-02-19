"مش هختار نفسي".. كيف رد محمد صلاح عند سؤاله عن أفضل لاعب في مصر؟

مفاجأة.. 16 ناديًا يرغب في التعاقد مع كريستيانو جونيور

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، خلال محادثة أجراها الدوري الإنجليزي الممتاز مع عدد من لاعبي البطولة، عن أبرز المعالم في بلده والأشخاص الأكثر شهرة.

وقال صلاح في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبريميرليج عبر يوتيوب: "سأختار مكانين لو قرر أحد أصدقائي زيارة مصر الأهرامات أولًا، والثاني المتحف المصري الكبير اللي اتفتح مؤخرًا".

وأضاف بشأن الشخص الأكثر شهرة في مصر: "مش أنا.. هل تعرف سير مجدي يعقوب؟".

وعن أفضل لاعب في مصر، اكتفى بالابتسام قائلًا: "مش عايز أختار نفسي"، قبل أن يغادر مقعده مازحًا.

