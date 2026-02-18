مباريات الأمس
مارسيليا الفرنسي يتواصل مع وليد الركراكي لتولي القيادة الفنية للفريق

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 18/02/2026
كشفت تقارير صحفية مغربية، دخول نادي مارسليا الفرنسي في مفاوضات مع المدرب المغربي وليد الركراكي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أنه حدث تواصل بين مسؤولي مارسيل ووليد الركراكي، لتولي الأخير مهمة القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع ذاته، أن هناك اقتناع تام من قبل مسؤولي مارسيليا بإمكانيات المدرب المغربي، قدرته على تولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، ولكن المدرب مستمر بشكل طبيعي مع منتخب المغرب حتى الآن.

وأوضح الموقع، أن الركراكي حال رحيله عن أسود الأطلس في الفترة المقبلة، ستكون وجهته المقبلة مارسيليا الفرنسي.

أرقام وليد الركراكي مع منتخب المغرب

ويتولى الركراكي القيادة الفنية لمنتخب المغرب، منذ أغسطس من عام 2022، قاد أسود الأطلس في 49 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من الفوز في 36 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في 8 مباريات.

وقدم الركراكي مستويات مميزة مع المنتخب المغربي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، ومنها قيادة أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022 والصعود لنهائي أمم أفريقيا 2025.

وليد الركراكي مارسيليا الفرنسي منتخب المغرب كأس العالم 2022

