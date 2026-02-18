مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

12:38 ص 18/02/2026 تعديل في 12:44 ص
نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره بنفيكا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فوز ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور من تسديدة رائعة عجز الحارس من تصديها في الدقيقة 50.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا في مباراة إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة ريال مدريد وموناكو ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

