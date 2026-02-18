فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره بنفيكا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فوز ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور من تسديدة رائعة عجز الحارس من تصديها في الدقيقة 50.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا في مباراة إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.