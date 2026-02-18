مباريات الأمس
بروتوكول لمكافحة العنصرية.. لماذا توقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا لدقائق؟

كتب : هند عواد

12:40 ص 18/02/2026
    فينيسيوس جونيور (2)
    فينيسيوس جونيور (4)
    فينيسيوس جونيور (1)

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، واقعة غريبة.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق، بسبب شكوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، من تعرضه للعنصرية من أحد لاعبي بنفيكا.

وفاز ريال مدريد على بنفيكا، بهدف نظيف، سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، واحتفل بطريقته الشهيرة بالرقص أمام الجماهير.

وبعدها توجه إليه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، وتلفظ ببعض الكلمات وهو يضع يده على فمه، ليذهب فينيسيوس إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير ويخبره بما حدث.

وقرر الحكم تطبيق بروتوكول جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمكافحة العنصرية، والذي ينص على إيقاف المباراة عند وجود تصرف عنصري وتحذير الجميع في الإذاعة الداخلية، وإذا استمرت العنصرية يخرج الفريقين من الملعب بفترة، والخطوة الأخيرة في البرتوكول، إلغاء المباراة واعتبار الفريق المتسبب في العنصرية خاسرا.

