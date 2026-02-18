باريس سان جيرمان يفوز على موناكو بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

جلطة سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره موناكو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من: ديزيريه دوي في الدقيقة 29 و 67، أشرف حكيمي في الدقيقة 41.

بينما أحرز هدفي موناكو كلا من: فولارين بالوجان في الدقيقة الأولى من زمن المباراة و الدقيقة 18.

كما أهدر فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان لركلة جزاء بعد احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 22.

وقد وجه حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب موناكو أليكسندر جولوفين في الدقيقة 48.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان موناكو في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.