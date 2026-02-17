موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مواجهات قوية لمرموش وصلاح.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب دا لوز معقل بنفيكا البرتغالي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.