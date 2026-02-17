موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب دا لوز معقل بنفيكا البرتغالي.
وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".
ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.