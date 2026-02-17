مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 17/02/2026
    ريال مدريد
يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب دا لوز معقل بنفيكا البرتغالي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

