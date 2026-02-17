مباريات الأمس
برشلونة يسقط أمام جيرونا بثنائية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

12:50 ص 17/02/2026
حقق جيرونا فوزًا صعبًا على نظيره برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح التسجيل باو كوبارسي في الدقيقة 59، قبل أن يدرك توماس ليمار، لاعب جيرونا، هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 62، ثم خطف فران بيلتران هدف الفوز لجيرونا في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة حالة طرد لجويل روكا، لاعب جيرونا، في الدقيقة +90.

كما أهدر لامين يامال ركلة جزاء في الدقيقة +45 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سدد الكرة لترتطم بالعارضة اليسرى للحارس.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة في المركز الثاني، ليُهدي الصدارة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

