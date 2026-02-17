أول تعليق من هانز فليك بعد الخسارة أمام جيرونا

صرح هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة برشلونة وجيرونا، بأن الفريق المنافس كان الأفضل خلال الشوط الثاني، موضحًا أن فريقه عانى دفاعيًا.

وقال: جيرونا استحق الفوز، فقد قدم أداءً أفضل في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، بينما دافعنا بصورة سيئة، خاصة في التحولات.

وأضاف: لعبنا بانفتاح زائد، ولم يكن خط الوسط في موقعه الصحيح، وهذا صعب المهمة على خط الدفاع.

وأوضح: أن الإرهاق البدني والذهني ربما كان له دور في تراجع المستوى، مؤكدًا اعتقاده بأن اللاعبين يعانون من الإجهاد.

وأضاف: لو تحكمنا في المباراة بشكل أفضل وارتكبنا أخطاء أقل، لاختلفت النتيجة.

واختتم تصريحاته: بأنه منح اللاعبين راحة لمدة يومين من أجل إعادة ضبط الجوانب الذهنية، مشددًا على أن الفريق سيبدأ الاستعداد خلال الأيام المقبلة للمباراة القادمة.