مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من هانز فليك بعد الخسارة أمام جيرونا

كتب - محمد عبد السلام:

02:12 ص 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (2)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة برشلونة وجيرونا، بأن الفريق المنافس كان الأفضل خلال الشوط الثاني، موضحًا أن فريقه عانى دفاعيًا.

وقال: جيرونا استحق الفوز، فقد قدم أداءً أفضل في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، بينما دافعنا بصورة سيئة، خاصة في التحولات.

وأضاف: لعبنا بانفتاح زائد، ولم يكن خط الوسط في موقعه الصحيح، وهذا صعب المهمة على خط الدفاع.

وأوضح: أن الإرهاق البدني والذهني ربما كان له دور في تراجع المستوى، مؤكدًا اعتقاده بأن اللاعبين يعانون من الإجهاد.

وأضاف: لو تحكمنا في المباراة بشكل أفضل وارتكبنا أخطاء أقل، لاختلفت النتيجة.

واختتم تصريحاته: بأنه منح اللاعبين راحة لمدة يومين من أجل إعادة ضبط الجوانب الذهنية، مشددًا على أن الفريق سيبدأ الاستعداد خلال الأيام المقبلة للمباراة القادمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصريحات هانز فليك خسارة برشلونة مباراة برشلونة وجيرونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالتهاب المرارة
نصائح طبية

أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالتهاب المرارة

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
فيديوهات رمضان

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم
أخبار وتقارير

أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر