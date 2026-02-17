مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"بسبب سكتة قلبية".. وفاة لاعب منتخب السعودية للشباب تركي السعيد

كتب : مصراوي

01:17 ص 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللاعب تركي السعيد
  • عرض 5 صورة
    اللاعب تركي السعيد
  • عرض 5 صورة
    اللاعب تركي السعيد
  • عرض 5 صورة
    اللاعب تركي السعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه في منصة إكس، الاثنين، وفاة لاعب منتخب "الأخضر" ونادي القادسية تحت 16 عامًا، تركي السعيد.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن اللاعب تعرض لسكتة قلبية تسببت في وفاته بعمر الـ16 عامًا.

وقال اتحاد كرة القدم في السعودية: "يتقدم رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الاتحاد بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة تركي السعيد".

كما نعى نادي القادسية لاعبه الشاب، إذ قال: "ينعي مجلس إدارة شركة النادي ومنسوبي النادي كافة خالص العزاء وصادق المواساة إلى السعيد في وفاة فقيدنا لاعب الفئات السنية، تركي السعيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته...".

وأضاف: "قد ترك تركي السعيد أثرًا طيبًا بين زملائه والجماهير، نسأل الله أن يكرم نزله ويوسع مدخله"، كما نعت أندية التعاون والقصيم اللاعب، المولود في فبراير 2009، والذي كان ينشط في مركز الظهير الأيمن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللاعب تركي السعيد تركي السعيد وفاة اللاعب تركي السعيد منتخب السعودية للشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
الجمارك تفتح تحقيقًا عاجلًا في سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد مستفيدين غير
أخبار مصر

الجمارك تفتح تحقيقًا عاجلًا في سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد مستفيدين غير
أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم
أخبار وتقارير

أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم
محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية
شئون عربية و دولية

قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر