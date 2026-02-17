"بسبب سكتة قلبية".. وفاة لاعب منتخب السعودية للشباب تركي السعيد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه في منصة إكس، الاثنين، وفاة لاعب منتخب "الأخضر" ونادي القادسية تحت 16 عامًا، تركي السعيد.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن اللاعب تعرض لسكتة قلبية تسببت في وفاته بعمر الـ16 عامًا.

وقال اتحاد كرة القدم في السعودية: "يتقدم رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الاتحاد بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة تركي السعيد".

كما نعى نادي القادسية لاعبه الشاب، إذ قال: "ينعي مجلس إدارة شركة النادي ومنسوبي النادي كافة خالص العزاء وصادق المواساة إلى السعيد في وفاة فقيدنا لاعب الفئات السنية، تركي السعيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته...".

وأضاف: "قد ترك تركي السعيد أثرًا طيبًا بين زملائه والجماهير، نسأل الله أن يكرم نزله ويوسع مدخله"، كما نعت أندية التعاون والقصيم اللاعب، المولود في فبراير 2009، والذي كان ينشط في مركز الظهير الأيمن.