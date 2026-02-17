بسبب هدف جيرونا.. فليك يوجه انتقادات حادة للحكام

أول تعليق من هانز فليك بعد الخسارة أمام جيرونا

أعرب هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استيائه من احتساب الهدف الثاني لصالح جيرونا، مؤكدا أنه جاء بعد خطأ واضح لم يحتسب.

وخسر برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعبه ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لا أريد الحديث كثيرا عن التحكيم، فالجميع شاهد اللقطة التي سبقت الهدف الثاني، بالنسبة لي كان هناك خطأ واضح، ولا أعرف لماذا لم يتم استدعاء الحكم لمراجعتها

وأضاف: تحدثت مع الحكم وسألته إن كانت اللعبة خطأ، لكنه قال لا، وتفسيره لم يقنعني.

واختتم: لو كنا قدمنا مباراة أفضل، لكنت دافعت عن هذه اللقطة بشكل أكبر، لكن لا أريد أن يبدو الأمر وكأنه أعذار.