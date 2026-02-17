مباريات الأمس
بسبب هدف جيرونا.. فليك يوجه انتقادات حادة للحكام

كتب - محمد عبد السلام:

01:56 ص 17/02/2026 تعديل في 02:02 ص
أعرب هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استيائه من احتساب الهدف الثاني لصالح جيرونا، مؤكدا أنه جاء بعد خطأ واضح لم يحتسب.

وخسر برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعبه ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لا أريد الحديث كثيرا عن التحكيم، فالجميع شاهد اللقطة التي سبقت الهدف الثاني، بالنسبة لي كان هناك خطأ واضح، ولا أعرف لماذا لم يتم استدعاء الحكم لمراجعتها

وأضاف: تحدثت مع الحكم وسألته إن كانت اللعبة خطأ، لكنه قال لا، وتفسيره لم يقنعني.

واختتم: لو كنا قدمنا مباراة أفضل، لكنت دافعت عن هذه اللقطة بشكل أكبر، لكن لا أريد أن يبدو الأمر وكأنه أعذار.

برشلونة خسارة برشلونة تصريحات هانز فليك

