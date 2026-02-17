بسبب هدف جيرونا.. فليك يوجه انتقادات حادة للحكام
كتب - محمد عبد السلام:
أعرب هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استيائه من احتساب الهدف الثاني لصالح جيرونا، مؤكدا أنه جاء بعد خطأ واضح لم يحتسب.
وخسر برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعبه ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لا أريد الحديث كثيرا عن التحكيم، فالجميع شاهد اللقطة التي سبقت الهدف الثاني، بالنسبة لي كان هناك خطأ واضح، ولا أعرف لماذا لم يتم استدعاء الحكم لمراجعتها
وأضاف: تحدثت مع الحكم وسألته إن كانت اللعبة خطأ، لكنه قال لا، وتفسيره لم يقنعني.
واختتم: لو كنا قدمنا مباراة أفضل، لكنت دافعت عن هذه اللقطة بشكل أكبر، لكن لا أريد أن يبدو الأمر وكأنه أعذار.