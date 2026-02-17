إعلان

وزير خارجية أمريكا: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران

كتب : مصراوي

01:43 ص 17/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران، وذلك قبل انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا بوساطة عمانية.

وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست: "لقد قلتها البارحة وأعيدها اليوم، الاتفاق مع إيران صعب يجب أن نفهم أن إيران يتم تسييرها واتخاذ القرارات فيها من قبل رجال دين متشددين"، مؤكدا أنهم يتخذون قراراتهم بناء على توجهات أيديولوجية وليس جيوسياسية.

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة من أجل التوصل دبلوماسيا إلى اتفاق يتناول الأمور التي نشعر بالقلق حيالها، سنكون منفتحين للغاية على ذلك ومرحبين به".

وشدد على أن بلاده ستحاول إبرام اتفاق رغم هذه الصعوبات، مؤكدا أن هذا ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع: "بالطبع لن نتفاوض مع إيران أمام الصحافة، سنرى ما سيحدث ونأمل في التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الوفد المفاوض الأمريكي في طريقه إلى المحادثات وأنه لن يستبق نتائج الاجتماع.

ومن المرتقب أن تبدأ الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، في جنيف بسويسرا بوساطة عمانية، عقب الجولة الأولى التي عقدت مطلع فبراير الجاري في سلطنة عمان.

وأكد البيت الأبيض، أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيقودان الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر منصة "إكس"، عقب وصوله إلى جنيف الأحد، إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، مؤكدا أن الأمر غير المطروح على الطاولة هو الخضوع أمام التهديدات.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده مستعدة لخوض مفاوضات نووية عادلة، مؤكدا قبول طهران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاءت المفاوضات في ظل تهديد أمريكي مستمر ببدء عمل عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، وتحرك واشنطن عددا من أصولها العسكرية الضخمة إلى الشرق الأوسط استعدادا لأي تطورات، غير أن طهران أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد على أي هجوم، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو أمريكا وزير خارجية أمريكا اتفاق بين أمريكا وإيران مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالتهاب المرارة
نصائح طبية

أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالتهاب المرارة

وزير خارجية أمريكا: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
"يهدد استقرار الأندية".. أول تعليق من رئيس مودرن سبورت على الأخطاء التحكيمية
رياضة محلية

"يهدد استقرار الأندية".. أول تعليق من رئيس مودرن سبورت على الأخطاء التحكيمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر