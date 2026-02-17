نجح جيرونا في تحقيق فوز صعب على نظيره برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، أهدى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد، ورفع جيرونا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- ريال مدريد - 60 نقطة

2- برشلونة - 58 نقطة

3- فياريال - 45 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 45 نقطة

5- ريال بيتيس - 41 نقطة

6- إسبانيول - 35 نقطة

7- سيلتا فيجو - 34 نقطة

8- ريال سوسيداد - 31 نقطة

9- أتلتيك بلباو - 31 نقطة

10- أوساسونا - 30 نقطة

11- خيتافي - 29 نقطة

12- جيرونا - 29 نقطة

13- إشبيلية - 26 نقطة

14- ألافيس - 26 نقطة

15- فالنسيا - 26 نقطة

16- إلتشي - 25 نقطة

17- رايو فايكانو - 25 نقطة

18- ريال مايوركا - 24 نقطة

19- ليفانتي - 18 نقطة

20- ريال أوفيدو - 16 نقطة