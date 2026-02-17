مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة

كتب - محمد عبد السلام:

12:41 ص 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (4)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وجيرونا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح جيرونا في تحقيق فوز صعب على نظيره برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، أهدى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد، ورفع جيرونا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- ريال مدريد - 60 نقطة

2- برشلونة - 58 نقطة

3- فياريال - 45 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 45 نقطة

5- ريال بيتيس - 41 نقطة

6- إسبانيول - 35 نقطة

7- سيلتا فيجو - 34 نقطة

8- ريال سوسيداد - 31 نقطة

9- أتلتيك بلباو - 31 نقطة

10- أوساسونا - 30 نقطة

11- خيتافي - 29 نقطة

12- جيرونا - 29 نقطة

13- إشبيلية - 26 نقطة

14- ألافيس - 26 نقطة

15- فالنسيا - 26 نقطة

16- إلتشي - 25 نقطة

17- رايو فايكانو - 25 نقطة

18- ريال مايوركا - 24 نقطة

19- ليفانتي - 18 نقطة

20- ريال أوفيدو - 16 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإسباني برشلونة مباراة برشلونة وجيرونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم
أخبار وتقارير

أول أيام رمضان 2026 فلكيًا.. اتفاق المعهد القومي والرؤية الشرعية تحسم
محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية
شئون عربية و دولية

قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر