مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

رقم فلكي.. كم بلغت إيرادات إنتر ميامي منذ التعاقد مع ليونيل ميسي؟

كتب : مصراوي

10:30 م 16/02/2026
    ليونيل ميسي
    ليونيل ميسي
    ماتيو ميسي روكوزو (2)
    تياجو ميسي روكوزو1
    ميسي وزوجتة (1)_3
    ميسي وزوجتة (8)_17
    ميسي وزوجتة (7)_15
    ميسي وزوجتة
    ميسي وزوجتة (5)_12
    ميسي وزوجتة (1)_2
    ميسي وزوجتة (2)_6

يشهد نادي إنتر ميامي طفرة مالية كبيرة عقب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ارتفعت موارده بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقًا لما نشرته مجلة "فوربس"، فإن إيرادات النادي تضاعفت أربع مرات منذ انتقال ميسي إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الدراسة أن إيرادات إنتر ميامي قفزت من 56 مليون دولار عام 2022 إلى نحو 200 مليون دولار خلال موسم 2025-2026، ليعتلي صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي.

كما أكدت فوربس أن القيمة السوقية للنادي بلغت حاليًا 1.35 مليار دولار، ليصبح الأغلى في المسابقة، متجاوزًا لوس أنجلوس إف سي الذي احتفظ بالصدارة على مدار ثلاثة مواسم متتالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي إيرادات إنتر ميامي

