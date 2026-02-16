رقم فلكي.. كم بلغت إيرادات إنتر ميامي منذ التعاقد مع ليونيل ميسي؟

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يشهد نادي إنتر ميامي طفرة مالية كبيرة عقب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ارتفعت موارده بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقًا لما نشرته مجلة "فوربس"، فإن إيرادات النادي تضاعفت أربع مرات منذ انتقال ميسي إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الدراسة أن إيرادات إنتر ميامي قفزت من 56 مليون دولار عام 2022 إلى نحو 200 مليون دولار خلال موسم 2025-2026، ليعتلي صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي.

كما أكدت فوربس أن القيمة السوقية للنادي بلغت حاليًا 1.35 مليار دولار، ليصبح الأغلى في المسابقة، متجاوزًا لوس أنجلوس إف سي الذي احتفظ بالصدارة على مدار ثلاثة مواسم متتالية.