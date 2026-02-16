إعلان

انهيار قوس الحب الشهير في إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية.. فيديو

كتب : مصراوي

11:51 م 16/02/2026

انهيار قوس الحب الشهير في إيطاليا

(أ ش أ)

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت سواحل بوليا بجنوب إيطاليا في انهيار القوس الطبيعي الشهير على البحر الأدرياتيكي المعروف باسم قوس الحب.

وانهار القوس الصخري المهيب لقوس سانت أندريا بمقاطعة ليتشي الإيطالية في نهاية عيد الحب، والذي يعد من أكثر المناظر تصويرا بعد أن ضربته سوء الأحوال الجوية فجرا ولاحظ المارة اختفاء الجرف الشهير.

ويعتبر قوس الحب لسنوات طويلة محطة ثابتة للسياح الذين يتوقفون لالتقاط الصور، وأطلق عليه الزوار اسم "قوس الحب" أو "قوس العشاق"، ومن أبرز المعالم السياحية على ساحل بوليا الأدرياتيكي.

في سياق متصل ، أصدرت المجلس الإقليمي لمنطقة بوليا بيانا أكدت فيه أن هذه الحادثة تعد مؤشرا آخر على الضغط الذي تمارسه الظواهر الجوية على ساحل بوليا، وعلى ضرورة تعزيز سياسات الحد من تآكل السواحل.

