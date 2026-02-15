مباريات الأمس
مبلغ ضخم.. كم يبلغ الدخل السنوي لمحمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:19 م 15/02/2026
رصدت صحيفة "ليفربول إيكو"، ارتفاعًا كبيرًا في الدخل السنوي للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر في السنة المالية الأخيرة بالعام الماضي 2025.

وكشفت صحيفة ليفربول إيكو في تقرير لها أن الدخل السنوي لمحمد صلاح نجم الليفر وفقًا للسنة المالية 2025، ارتفع بواقع 6.2 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الدخل السنوي لصلاح وصل إلي 45 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2025، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالسنة الماضية لها.

وكان صلاح قد تلقي عرضًا ضخمًا في في الأيام الماضية من نادي الاتحاد السعودي، حيث كشفت التقارير أن العرض المقدم لصلاح ضعف ما يتقاضاه ثلاث مرات في ليفربول.

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

