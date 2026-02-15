توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي.. ما موقف إمام عاشور؟

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

بعد التأهل لربع النهائي.. ماذا قدم المصري بدور المجموعات بالكونفدرالية؟

كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي بالجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء، بعد عودته لقائمة الفريق عقب أزمته الأخيرة، والتي شهدت إيقافه إسبوعين.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.

إقرأ أيضًا:

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟