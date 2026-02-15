تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره برايتون، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز ثلاثية ليفربول في اللقاء كل من، كورتس جونز في الدقيقة 42، سوبسلاي في الدقيقة 56، قبل أن يختتم محمد صلاح أهداف الريدز في الدقيقة 68 من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز ضمن فريق ليفربول الإنجليزي، الصعود إلى دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز فريقه الكبير على برايتون بثلاثية في مباراة الأمس.

