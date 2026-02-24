إعلان

ألمانيا تحذر مواطنيها في إسرائيل ولبنان من احتمال هجوم أمريكي على إيران

كتب : مصراوي

10:45 م 24/02/2026

وزارة الخارجية الألمانية

وكالات

دعت وزارة الخارجية الألمانية، مواطنيها في إسرائيل ولبنان، مساء اليوم الثلاثاء، للاحتراز مع احتمال شن الولايات المتحدة هجوما محتمل على إيران.

وقالت السفارة الألمانية في تل أبيب، إنه يجب على الألمان الموجودين في إسرائيل الاستعداد لاحتمال البقاء لبعض الوقت في أماكن وجودهم، في حال إغلاق المجال الجوي بسبب هجمات إيرانية.

ويشار إلى أن من المتوقع أن تشن إيران هجمات تستهدف مواقع داخل إسرائيل في حال تعرضت إيران لهجوم من جانب الولايات المتحدة. وأضاف بيان السفارة أنه في حال إغلاق المجال الجوي فإن "إمكانيات الدعم من قبل السفارة ووزارة الخارجية ستكون محدودة للغاية".

كما نصحت السفارة المواطنين الألمان في إسرائيل بتثبيت تطبيق على هواتفهم المحمولة يُحذر من وقوع هجمات صاروخية وشيكة.

وأضافت السفارة أنه نظرا لـ "تفاقم الوضع الأمني في المنطقة"، فإنها تنصح الرعايا الألمان بتخزين مؤن والتعرف على أماكن الحماية والملاجئ في كل موقع يتواجدون فيه.

كما حذّرت وزارة الخارجية الألمانية من تدهور الوضع الأمني أيضاً في لبنان، البلد المجاور لإسرائيل. وأكدت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أنه في حال تصاعد التوتر قد تُفرض قيود على حركة الطيران في أي وقت. ونصحت الرعايا الألمان بمتابعة إرشادات السفر والأمن بدقة والتزوّد بالطعام والشراب والوقود.

