مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 2
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

1 2
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"تأهل للأسود واعتراضات على التحكيم".. ملخص شوط المغرب والكاميرون الثاني في أمم أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

11:09 م 09/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الشوط الثاني من مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية إثارة كبيرة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ملاوي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة القارية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تبادل لاعبو الكاميرون التمريرات القصيرة في وسط الملعب في محاولة لفرض السيطرة والعودة إلى أجواء اللقاء، إذ ظهر ذلك بوضوح في الدقيقة 56.

ورد المنتخب المغربي بمحاولات هجومية منظمة، وكاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما نفذ ركنية قوية داخل منطقة الجزاء، قابلها عبد الصمد الزلزولي برأسية قوية، لكنها مرت أعلى العارضة وخرجت إلى خارج الملعب، مهدرة فرصة محققة لتعزيز النتيجة.

وفي الدقيقة 62، شهدت المباراة واحدة من أكثر اللقطات جدلاً، بعدما أرسل أشرف حكيمي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، تسببت في اصطدام بين حارس الكاميرون وإسماعيل صيباري، قبل أن تصل الكرة مجدداً إلى صيباري الذي لعبها بيده عن غير قصد، وكادت أن تعانق الشباك، لولا تدخل المدافع صموئيل كوتو الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

وتوج الضغط المغربي بهدف ثانٍ مستحق في الدقيقة 74، بعدما أرسل نايف أكرد عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى إسماعيل صيباري الذي سددها بقوة، لتسكن على يسار حارس الكاميرون داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول المنتخب الكاميروني العودة إلى اللقاء، واحتج لاعبوه في الدقيقة 80 مطالبين بالحصول على ركلة جزاء، عقب رأسية من إيتا إيونج على حدود منطقة الجزاء، بدعوى اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي المغرب، إلا أن الحكم رفض الاحتجاجات واحتسب خطأ لصالح الدفاع المغربي.

وكان المنتخب المغربي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 27، إثر ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها أيوب الكعبي برأسية وصلت إلى دياز الذي حولها مباشرة إلى داخل الشباك.

وبهذه، النتيجة تأهل منتخب المغرب رسمياً إلى دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، منتظراً الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا.

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والكاميرون كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مباراة المغرب والكاميرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

ترامب يتحدّى القانون الدولي: سلطتي لا يقيّدها سوى أخلاقي
شئون عربية و دولية

ترامب يتحدّى القانون الدولي: سلطتي لا يقيّدها سوى أخلاقي
3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان