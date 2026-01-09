شهد الشوط الثاني من مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية إثارة كبيرة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ملاوي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة القارية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تبادل لاعبو الكاميرون التمريرات القصيرة في وسط الملعب في محاولة لفرض السيطرة والعودة إلى أجواء اللقاء، إذ ظهر ذلك بوضوح في الدقيقة 56.

ورد المنتخب المغربي بمحاولات هجومية منظمة، وكاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما نفذ ركنية قوية داخل منطقة الجزاء، قابلها عبد الصمد الزلزولي برأسية قوية، لكنها مرت أعلى العارضة وخرجت إلى خارج الملعب، مهدرة فرصة محققة لتعزيز النتيجة.

وفي الدقيقة 62، شهدت المباراة واحدة من أكثر اللقطات جدلاً، بعدما أرسل أشرف حكيمي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، تسببت في اصطدام بين حارس الكاميرون وإسماعيل صيباري، قبل أن تصل الكرة مجدداً إلى صيباري الذي لعبها بيده عن غير قصد، وكادت أن تعانق الشباك، لولا تدخل المدافع صموئيل كوتو الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

وتوج الضغط المغربي بهدف ثانٍ مستحق في الدقيقة 74، بعدما أرسل نايف أكرد عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى إسماعيل صيباري الذي سددها بقوة، لتسكن على يسار حارس الكاميرون داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول المنتخب الكاميروني العودة إلى اللقاء، واحتج لاعبوه في الدقيقة 80 مطالبين بالحصول على ركلة جزاء، عقب رأسية من إيتا إيونج على حدود منطقة الجزاء، بدعوى اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي المغرب، إلا أن الحكم رفض الاحتجاجات واحتسب خطأ لصالح الدفاع المغربي.

وكان المنتخب المغربي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 27، إثر ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها أيوب الكعبي برأسية وصلت إلى دياز الذي حولها مباشرة إلى داخل الشباك.

وبهذه، النتيجة تأهل منتخب المغرب رسمياً إلى دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، منتظراً الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا.

