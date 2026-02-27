إعلان

في ضربة لرئيس الوزراء ستارمر.. حزب الخضر البريطاني يفوز بانتخابات فرعية

كتب : مصراوي

10:50 ص 27/02/2026

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

فاز حزب الخضر بانتخابات برلمانية فرعية في إنجلترا اليوم الجمعة، مما شكل دفعة كبيرة للحزب الصغير وضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تراجع حزبه العمالي المنتمي ليسار الوسط إلى المركز الثالث.

وأعلن فوز مرشحة حزب الخضر هانا سبنسر في المنافسة في دائرة جورتون ودينتون في وقت مبكر من اليوم الجمعة بحصولها على 14 ألفا و 980 صوتا. وحصل ماثيو جودوين من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد على 10 آلاف و 578 صوتا، بينما حصلت مرشحة حزب العمال أنجيليكي ستوجيا على 9 آلاف و 364 صوتاً.

وتوضح هذه النتيجة المشهد السياسي المجزأ بشكل متزايد في بريطانيا، والذي هيمن عليه لعقود حزبا العمال والمحافظين. وكانت دائرة جورتون ودينتون في مانشستر الكبرى تنتخب مشرعين من حزب العمال طوال القرن الماضي تقريبا، لكن حكومة ستارمر شهدت تراجع شعبيتها منذ توليها السلطة في يوليو 2024.

وانخفضت حصة حزب العمال من الأصوات إلى النصف مقارنة بالانتخابات الوطنية عام 2024، عندما فاز في المنطقة بسهولة. وفازت سبنسر بفارق واسع غير متوقع لتمنح حزب الخضر البيئي مقعده الخامس في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا

رئيس وزراء بريطانيا حزب العمال البريطاني حزب الخضر كير ستارمر انتخابات

