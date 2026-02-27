إعلان

روسيا تدعو أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في أقرب وقت

كتب : مصراوي

10:46 ص 27/02/2026

زامير كابولوف

د ب أ

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي زامير كابولوف، أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في أقرب وقت وحل الخلافات دبلوماسيا.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك الروسية "ندعم وقف الهجمات المتبادلة في أسرع وقت، والتوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات".

وأكد كابولوف، أن روسيا ستدرس تقديم خدمات الوساطة إذا طلب الطرفان الباكستاني الأفغاني ذلك.

وشنت أفغانستان أمس الخميس، هجوما عبر الحدود على باكستان ردا على غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق حدودية أفغانية يوم الأحد الماضي.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، نفذت باكستان غارات جوية على العاصمة الأفغانية كابول، وإقليمين آخرين. وسمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في كابول، ولكن لم تتوفر معلومات فورية عن الموقع الدقيق للضربات في العاصمة الأفغانية، أو عن وقوع ضحايا محتملين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن باكستان نفذت غارات جوية أيضا على قندهار، جنوبا، وفي إقليم بكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

أفغانستان وباكستان حرب أفغانستان وباكستان روسيا هجمات عسكرية غارات جوية

