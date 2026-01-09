مباريات الأمس
"توتر وهدف".. ملخص شوط المغرب والكاميرون الأول في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - نهى خورشيد

10:02 م 09/01/2026
انتهى الشوط الأول من مواجهة المغرب والكاميرون، والمقام بينهما يينهما حالياً على أرضية مولاي عبدالله، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ اللقاء بمحاولة للمغرب في الدقيقة 11، حين نفذ أشرف حكيمي ضربة ثابتة بتمريرة غير متقنة، لم تجد طريقها لزملائه وخرجت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 20، عاد المنتخب المغربي لمحاولاته من كرة ثابتة أخرى، أرسلت داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام مرمى الكاميرون دون أن تجد من يتابعها.

ونجح أسود الأطلس في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 26، بعدما أُرسلت ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أيوب الكعبي برأسه، لتصل الكرة إلى إبراهيم دياز الذي حولها بنجاح داخل الشباك، معلناً تقدم المنتخب المغربي.

وكاد المغرب أن يعزز تقدمه في الدقيقة 29 عبر هجمة مرتدة سريعة، إلا أن دفاع الكاميرون عاد في الوقت المناسب ونجح في إفساد الهجمة وقطع الكرة.

وفي الدقيقة 34، شهدت المباراة لقطة جدلية بعد سقوط عبد الصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء، وسط مطالبات مغربية باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وتصاعدت حدة التوتر في الدقيقة 35، بعد اعتراضات متبادلة بين الجهازين الفنيين للمغرب والكاميرون من خارج الخطوط.

وقبل نهاية الشوط الأول، أطلق عبد الصمد الزلزولي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، لكنها مرت بجوار مرمى الكاميرون دون خطورة تُذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد.

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب والكاميرون بطولة أمم أفريقيا

